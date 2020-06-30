Beşiktaş'ta ligde alınan son iki galibiyet moralleri yükseltirken yönetim gözünü çarşamba günü başlayacak transfer dönemine çevirdi. Bu konuda elini çabuk tutmak isteyen siyah-beyazlıların gündeminde ilk olarak iç transfer var. Öncelikle 37 yaşındaki Atiba Hutchinson ile masaya oturacak olan yönetim, Kanadalı'nın 1 yıl daha forma giymesini istiyor.



GÖKHAN GÖNÜL İLE DEVAM

Atiba'nın tecrübesi ile gençleştirme hamlesinde takıma yön vereceğine inanan siyah-beyazlılar daha sonra da Gökhan Gönül'le yeni anlaşma için masaya oturacak. Sözleşmesi sona eren bir başka isim olan Caner Erkin'in menajeri ise daha önce oyuncusunun takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi ayrıca maaşlarında indirimi kabul etmeyen oyuncularla tekrar görüşecek ve gerekirse bir çok isimle yollar ayrılacak.



BEŞ FARKLI HOCA GÖRDÜ

Beşiktaş'ın en istikrarlı isimlerinden biri olan Atiba Hutchinson, siyah beyazlı takımla toplamda 249 maça çıktı. Bu maçlarda 17 gol atan ve 23 asist yapan Kanadalı futbolcu 21 bin 265 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'ta beş farklı hoca gören Atiba, Şenol Güneş (144 maç), Slaven Bilic (74 maç), Abdullah Avcı (17 maç) ve Sergen Yalçın (10 maç) ile çalıştı.



