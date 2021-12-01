Atiba Hutchinson: 'Geçen sezonki kadrodan daha güçlüyüz!'

Süper Lig'de üst üste başarısız sonuçlar alan ve sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıkları sürerken kaptan Atiba Hutchinson salı günü yapılan antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla kısa bir toplantı yaptı.



Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Kanadalı futbolcu "Kimse moralini bozmasın. Futbolda her şey olur. Geçen yıl şampiyon olan kadro aynı kadro, hatta bu sezon daha istekli ve güçlüyüz. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın gayreti ve adaletli forma dağıtımına karşı tablomuz iyi değil. Toparlanıp Kasımpaşa maçı ile hedeflerimize odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.



AÇIĞI KAPATMAMIZ GEREKiYOR



İstatistiki olarak rakiplerine büyük üstünlük kurduklarını hatırlatan Atiba sözlerini şöyle sürdürdü: "Finali bir türlü yapamıyoruz. Yardımlaşarak, daha çok çalışarak takımdaki bu açığı kapatmak zorundayız."





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