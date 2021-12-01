BLKS -57.69
84.00 ₺
DEMIR -8.29
1.99 ₺
ERZ -4.44
0.86 ₺
KYSR -2.65
2.93 ₺
URFA -0.83
4.77 ₺

Atiba Hutchinson: "Geçen sezonki kadrodan daha güçlüyüz!"

Beşiktaş'ta arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından kaptan Atiba Hutchinson, takımla bir toplantı gerçekleştirdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Atiba Hutchinson: 'Geçen sezonki kadrodan daha güçlüyüz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2021 10:35
Süper Lig'de üst üste başarısız sonuçlar alan ve sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıkları sürerken kaptan Atiba Hutchinson salı günü yapılan antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla kısa bir toplantı yaptı.

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Kanadalı futbolcu "Kimse moralini bozmasın. Futbolda her şey olur. Geçen yıl şampiyon olan kadro aynı kadro, hatta bu sezon daha istekli ve güçlüyüz. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın gayreti ve adaletli forma dağıtımına karşı tablomuz iyi değil. Toparlanıp Kasımpaşa maçı ile hedeflerimize odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

AÇIĞI KAPATMAMIZ GEREKiYOR

İstatistiki olarak rakiplerine büyük üstünlük kurduklarını hatırlatan Atiba sözlerini şöyle sürdürdü: "Finali bir türlü yapamıyoruz. Yardımlaşarak, daha çok çalışarak takımdaki bu açığı kapatmak zorundayız."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.