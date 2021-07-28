Atiba Hutchinson, Galatasaray - PSV maçını izledi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. öneleme turu rövanşında PSV Eindhoven'i konuk ettiği maçta sürpriz bir isim vardı.



Beşiktaş'ta forma giyen Atiba Hutchinson, eski takımı PSV Eindhoven'in Galatasaray ile karşılaştığı maçı tribünden izledi.



Atiba Huthcinhon, oğlu Noah ile birlikte mücadeleyi tribünden takip etti.



