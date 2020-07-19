Atiba Hutchinson derbiyle dönüyor

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, bu akşamki Fenerbahçe derbisiyle formasına geri dönecek. 37 yaşındaki ön libero, Necip Uysal'dan formasını geri alıp orta sahada takımının en önemli ismi olmaya devam edecek.



Orta alanda Mohamed Elneny'yle beraber iyi bir uyum sağlayan Kanadalı, ligde bu sezon 28 mücadelede görev yapıp 5 gol ve 5 asistlik performans ortaya koymuştu.



