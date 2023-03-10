Atiba Hutchinson'dan süper hareket! Gönülleri fethetti...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gece saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde ve 13.24'te 7.6'lık depremlerle sarsılmıştı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken tüm Türkiye yasa boğulmuş ve hem yurdumuzdan hem de dünyanın dört bir yanından yardımlar gelmişti.



Bu doğrultuda depremden bir ay sonra Beşiktaş'ın kaptanlarından Atiba Hutchinson'dan örnek bir hareket geldi.



'Teknik ekip benle aynı fikirde değil'



2013 yılından beri Siyah-Beyazlı ekibin formasını giyen Atiba Hutchinson, istikrarı ile her zaman takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Şimdilerde ise 40 yaşına gelen Kanadalı yıldız orta saha oyuncusu, ilerleyen yaşı nedeniyle pek fazla forma şansı bulamıyor.



Bu yüzden yönetim ile bir görüşme yapan Atiba, örnek olacak bir hareketin altına imza attı. Tecrübeli futbolcu,"Kendimi oynayabilecek bir durumda görüyorum. Yeterli kapasiteye sahip olduğumu düşünüyorum. Ancak teknik ekip benle aynı fikirde değil" ifadelerini kullandı.



"BENİM MAAŞIMLA OKUL YAPTIRALIM"



Az süre bulması nedeniyle alacaklarından feragat etmeyi öneren Atiba, depremzedelere yardım etmek istediğinin altını çizdi.



Kanadalı futbolcu,"Mücadele etmeden para almayı kabul edemem. Yasal olarak böyle bir durum olmayabilir. Ancak eğer imkanlar müsaade ederse bu para depremzede çocuklar için kullanılabilir. Onlar için okul yaptırılıp, eğitimlerine destek verilebilir" dedi.



Bu görüşme sonrasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bir hayli duygulandığı öğrenildi.



