Atiba Hutchinson'dan 'son dans'

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki oyuncusu Atiba Hutchinson, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na Kanada Milli Takımı ile katılmak için 1 yıl daha futbol oynamak istiyordu.
Geçtiğimiz günlerde başkan Ahmet Nur Çebi'nin, sözleşme uzatılmasıyla ilgili olumlu sözleri basına yansıyan Atiba'yla, mutlu sona ulaşılması ve tecrübeli oyuncunun Avusturya'da yapılacak sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde başkan Ahmet Nur Çebi'nin, sözleşme uzatılmasıyla ilgili olumlu sözleri basına yansıyan Atiba'yla, mutlu sona ulaşılması ve tecrübeli oyuncunun Avusturya'da yapılacak sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.
Atiba Hutchinson geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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