Atiba Hutchinson daha ne yapsın! Beşiktaş için fedakarlık

Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson bir kez daha farkını ve kulübe olan bağlılığını gösterdi.



Siyah-beyazlı futbolcu yaklaşık 2 yıl sonra Kanada Milli Takımı'na davet edilirken, Fenerbahçe derbisinden hemen sonra ülkesinin yolunu tutmuştu. Cyle Larin'le birlikte Kanada'ya giden Atiba, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Bermuda'yı 5-1 yendikleri karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. 38 yaşındaki futbolcu müsabakada Kanada'nın kaptanlığını da yaptı.



KAMPTAN ERKEN AYRILMAK İÇİN BAŞVURDU



Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü John Herdman, Bermuda maçından bir gün sonra yaptığı açıklamada, herhangi bir sakatlık problemi bulunmayan Atiba'nın, Cayman Adaları karşılaşmasını beklemeden kamptan ayrılacağını duyurdu. Herdman'ın yaptığı bu açıklamanın sebebi çok geçmeden ortaya çıktı. Beşiktaşlı yetkililerin, Atiba'nın kamptan erken ayrılması için Kanada Futbol Federasyonu'na başvurduğu ve teknik patron John Herdman'ın bu talebi kabul ettiği belirlendi.



BEŞİKTAŞ İSTEDİ, AYRILDI



Atiba Hutchinson yaklaşık 2 yıl sonra milli takıma davet edilmesine rağmen Beşiktaş'ın isteğini kabul ederek, Kanada'dan ayrıldı. İstanbul'a bugün gelmesi beklenen tecrübeli futbolcu bu davranışıyla hem Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın hem de yönetimin bir kez daha takdirini kazandı. Şampiyonluk yarışında antrenman dahi kaçırmak istemeyen Atiba'nın tamamen hedefe odaklandığı ve takım arkadaşlarına örnek olmaya çalıştığı aktarıldı.



CYLE LARIN'İN GELİŞİ GECİKECEK



Bu arada Kanada'nın Cayman Adaları maçı, rakibin Covid-19 test sonuçlarını zamanında ulaştıramamasının ardından bir gün ertelendi. Pazar gecesi oynanması gereken karşılaşmanın bu geceye alınması, Larin'in dönüşünü bir gün daha sarkıtacak.



