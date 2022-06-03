Atiba Hutchinson'da karar Valerien Ismael'in

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson'un geleceği hakkındaki son kararı teknik direktör Valerien Ismael verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Atiba Hutchinson'da karar Valerien Ismael'in
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03 Haziran 2022 10:40
Sözleşmesi sona eren 39 yaşındaki Atiba Hutchinson, bir yıl daha oynayıp kariyerine nokta koymayı planlıyor.

Kasım ayında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Kanada forması giymeyi planlayan deneyimli oyuncuya yönetimden onay çıktı ancak son kararı teknik direktör Valerien Ismael'in vereceği belirtildi.

Fransız teknik adamın da onay vermesi halinde Atiba önümüzdeki sezon da Siyah- beyazlı formayı giyip aktif futbolculuk yaşantısını tamamlayacak.

 
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