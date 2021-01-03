Atiba Hutchinson: 'Bu performans mutlu ediyor'

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın sonrasında konuştu. Atiba, flaş röportaja koronavirüse yakalanan başkan Ahmet Nur Çebi'nin adının yazılı olduğu bir formayla geldi ve galibiyeti de başkanına armağan etti.



Lider oldukları için mutluluğunu anlatan Atiba, "Liderlik, son haftalardaki çalışmalarımızın sonucu. Çok çalıştık. Lider olmak güzel ama sezon uzun, unutmamak lazım. Maç kazanıyoruz, kazanmaya devam ediyoruz. 3 puan aldığımız sürece tepede olacağız. Galibiyet serisine devam ettiğimiz için mutluyuz. İyi oynuyoruz. Yüksek standardımızı korumak istiyoruz." dedi. Böyle devam etmeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli yıldız, "Önemli olan bu performansı gösterip 3 puan almak. Kendim için mutluyum. Takım için elimden geleni yapmayı hedefliyorum. Bu performansı sürdürüyor olmak beni mutlu ediyor, güven veriyor. Sonucu Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ'a armağan ediyoruz. Bize maçtan önce gerekli destekleri gösterdiler." ifadelerini kullandı.



