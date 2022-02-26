Atiba Hutchinson: 'Böyle olmasını kimse istemez'

Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen Atiba Hutchinson, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"



Maçın zor olacağını bildiklerini söyleyen Atiba, "Bizim için zor maç oldu. Zor olacağını biliyorduk, Sivas deplasmanı her zaman zor olur. Hafta boyunca iyi çalıştık bu maça. Oyuna iyi başladık, birbirimiz için mücadele edip golü bulduk. Sivasspor, beraberliği yakaladı ama sonunu getirdik." dedi.



"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"



39 yaşındaki futbolcu, "Bütün takım gibi ben de elimden geleni yapıyorum. İki maçtır kazanıyoruz ve bu şekilde seriler yaparak üst üste galibiyetler almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"DAHA OFANSİF OYNAMAK İSTİYORUZ"



Daha ofansif oynamadık istediklerini söyleyen Kanadalı, "Biz daha ofansif oynamak istiyoruz, bu şekilde olsun kimse istemez, oyunun tek hakimi olmak istiyoruz. Belki bu mental bir şeydir. Futbolda bu tarz şeyler yaşanıyor. Bu şekilde iyi oynayan takımlar hep oluyor. Bu gibi takımlara karşı iyi oynayarak bugünkü gibi maçları kazanmak istiyoruz" dedi.





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