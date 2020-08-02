Atiba Hutchinson, Beşiktaş'la prensipte anlaştı

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson için yönetim anlaşma noktasına geldi.

Haber; beIN Sports
Atiba Hutchinson, Beşiktaş'la prensipte anlaştı
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02 Ağustos 2020 11:54
Beşiktaş, Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson ile sözleşme yenileme konusunda prensipte anlaştı.

Sözleşmesi sona eren Atiba ile yeni sözleşme için prensipte anlaşan Beşiktaş, Kanadalı isimle sadece bonuslar için görüşme yapacak.

Beşiktaş kaptanlığını da üstlenen 37 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonda da siyah-beyazlı forması giymesi ve yine kaptanlık yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.





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