Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ı bekliyor

2013'ten beri Beşiktaş forması giyensözleşmesi sona erdi. Kanadalı yıldıza,Ancak 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisine sunulan önerileritercih etti.Tecrübeli futbolcunun,başka herhangi bir kulüpler görüşmeyi düşünmediği ifade edildi.Atiba Hutchinson, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta 3 gol ve 3 asist yaptı.