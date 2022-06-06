Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ı bekliyor

2013'ten beri Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi sona erdi. Kanadalı yıldıza, ülkesinden de birkaç teklif geldi. Ancak 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisine sunulan önerileri reddetmeyi tercih etti.
Tecrübeli futbolcunun, Siyah-beyazlı ekipten gelecek teklifleri görmeden başka herhangi bir kulüpler görüşmeyi düşünmediği ifade edildi.
Atiba Hutchinson, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta 3 gol ve 3 asist yaptı.
Tecrübeli futbolcunun, Siyah-beyazlı ekipten gelecek teklifleri görmeden başka herhangi bir kulüpler görüşmeyi düşünmediği ifade edildi.
Atiba Hutchinson, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta 3 gol ve 3 asist yaptı.