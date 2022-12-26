Atiba Hutchinson 45 dakika sahada kaldı

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, Gaziantep FK karşısında 45 dakika forma giyerek bu sezon ilk kez ligde süre aldı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Atiba Hutchinson 45 dakika sahada kaldı
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26 Aralık 2022 13:21
Atiba Hutchinson
Atiba Hutchinson
Beşiktaş
Kanada formasıyla Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılan Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yla oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Necip Uysal'la birlikte ön libero hattında görev yapan 39 yaşındaki futbolcu, orta alan organizasyonundaki uyumsuzluk sonrasında teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alındı. İkinci yarıya Atiba'nın yerine Salih Uçan başladı.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında süre alırken daha önce oynanan 2 Türkiye Kupası maçına da ilk 11'de başlamıştı.

 
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