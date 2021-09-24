Atiba Hutchinson 3. kez 'dalya' dedi

Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a konuk olan Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, üçüncü "Dalya" heyecanını yaşadı.



Beşiktaş'a 2013-2014'te transfer olan ve ilk sezonundan itibaren istikrarlı performansıyla beğeni toplayan Atiba, Altay'a karşı 300. resmi maçına çıktı.



Siyah-beyazlı ekipte 9. sezonunu yaşayan 38 yaşındaki futbolcu, 300 resmi karşılaşmada görev yaptı. Beşiktaş'ta en çok maça çıkan yabancı oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.



