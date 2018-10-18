Atiba Hutchinson: '2 yıl daha oynayacağım'

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, 2 sene sonra futbolu bırakacağını söyledi.
"HAYATIMDA YERİ ÇOK ÖZEL"
Beşiktaş'ta oynadığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Kanadalı futbolcu, "Futbol hayatımın en güzel yıllarını Beşiktaş'ta geçirdim. Burada 2 şampiyonluk yaşadım. O yılları unutamam. Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sezon büyük ses getirdik. Bunları hiçbir zaman unutmayacağım. Beşiktaş'ın hayatımda yeri çok özel" ifadesini kullandı.
GÖREV ALABİLİRİM
Futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş'ta görev almak istediğinin altını çizen Kanadalı yıldız, "Antrenör olmayı çok istiyorum. Eğer kulübüm bana ilerde bir görev verirse burada bulunmaktan dolayı mutlu olurum. Burada güzel dostluklar edindim" ifadesini kullandı..
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"HAYATIMDA YERİ ÇOK ÖZEL"
Beşiktaş'ta oynadığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Kanadalı futbolcu, "Futbol hayatımın en güzel yıllarını Beşiktaş'ta geçirdim. Burada 2 şampiyonluk yaşadım. O yılları unutamam. Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sezon büyük ses getirdik. Bunları hiçbir zaman unutmayacağım. Beşiktaş'ın hayatımda yeri çok özel" ifadesini kullandı.
GÖREV ALABİLİRİM
Futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş'ta görev almak istediğinin altını çizen Kanadalı yıldız, "Antrenör olmayı çok istiyorum. Eğer kulübüm bana ilerde bir görev verirse burada bulunmaktan dolayı mutlu olurum. Burada güzel dostluklar edindim" ifadesini kullandı..
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın