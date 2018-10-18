Atiba Hutchinson: '2 yıl daha oynayacağım'

tecrübeli oyuncusu, 2 sene sonra futbolu bırakacağını söyledi.Beşiktaş'ta oynadığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Kanadalı futbolcu, "Futbol hayatımın en güzel yıllarını Beşiktaş'ta geçirdim. Burada 2 şampiyonluk yaşadım. O yılları unutamam. Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sezon büyük ses getirdik. Bunları hiçbir zaman unutmayacağım. Beşiktaş'ın hayatımda yeri çok özel" ifadesini kullandı.Futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş'ta görev almak istediğinin altını çizen Kanadalı yıldız, "Antrenör olmayı çok istiyorum. Eğer kulübüm bana ilerde bir görev verirse burada bulunmaktan dolayı mutlu olurum. Burada güzel dostluklar edindim" ifadesini kullandı..