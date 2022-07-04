FAYDALI OLABİLECEĞİNİ YÖNETİME İLETTİ

MAÇ BAŞINA ÜCRET ALACAK

BEŞİKTAŞ İLE KUPALAR KAZANDI

PSV'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha devam kararı aldı. Siyah-beyazlıların Kanadalı kaptanı ile yapılan sözleşmedeki detay da dikkati çeken cinsten. Atiba, yıllık ücret almayacağını söyleyerek yönetimin de elini rahatlattı.Atiba, Katar'da oynanacak Dünya Kupası'na hazır gitmek için Beşiktaş'ta devam etmek istiyordu. Yönetimle görüşmelerde bulunan yıldız oyuncu hala takıma faydalı olabileceğini iletti. Atiba'nın geçmişte yaptığı fedakarlıkları göz önüne alan yönetim Kanadalı'nın bu isteğini kırmadı. Teknik direktör Valerien Ismael'in de onay vermesiyle 39 yaşındaki oyuncuyla devam kararı alındı.Atiba Hutchinson'un kulübü zor durumda bırakmamak için yıllık ücret almayacağını söylemesi işi çok kolaylaştırdı. Tecrübeli futbolcu bu sezon oynadığı maç başına ücret alacak. Bir sezon daha forma giymeye hazırlanan Atiba, imza sonrasında yaptığı açıklamada "Beşiktaş'a ilk transfer olduğumdaki kadar heyecanlıyım. İlk geldiğim günkü kadar güçlü hissediyorum. Beşiktaş'a katkı sağlamak için her zamankinden daha fazla çalışacağım. Taraftarın önüne yeniden çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.Atiba, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 kez de TFF Süper Kupası kazandı. Atiba, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergilemişti.Kanadalı futbolcu, 2013 yazında PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Atiba, Beşiktaş formasını toplamda ise 325 resmi maçta giydi. 26 gol atan Atiba 37 kez de asist yaptı.