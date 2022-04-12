Atiba'dan geleceğine ilişkin açıklama

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki tecrübeli kaptanı Atiba Hutchinson, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber; NTV
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Atiba'dan geleceğine ilişkin açıklama
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12 Nisan 2022 00:11
Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Atiba Hutchinson geleceği ile ilgili konuştu.NTV'ye açıklamalarda bulunan Kanadalı oyuncu, futbola devam edecek enerjisi olduğunu söyledi.

"FİZİKİ AÇIDAN İYİ HİSSEDİYORUM"

Tecrübeli yıldız, açıklamasında, "Henüz gelecek sezon için kesin kararımı vermedim. Önümüzdeki günlerde bu konuyu daha detaylı düşüneceğim. Tabii bu kararı sadece ben veremem. Kulüp başkanımız ile henüz görüşmedim. Kendimi fiziki açıdan iyi hissediyorum. Futbol oynayacak enerjim hâlâ var. Ne olacağını zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 KUPA KAZANDI

Beşiktaş'ta 9 sezondur oynayan ve 322 maça çıkan Atiba, 26 gol atarken, 38 asist yaptı.

Kanadalı futbolcu, siyah-beyazlılarda 3'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası ve 1'i Süper Kupa olmak üzere toplam 5 kupa kazandı. 

 

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