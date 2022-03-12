Atiba'dan derbi için özel istek!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Atiba Hutchinson, teknik direktör Önder Karaveli ile görüşerek Galatasaray derbisinde oynamak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Atiba'dan derbi için özel istek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2022 16:42
Spor Toto süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, teknik direktör Önder Karaveli ile görüştü.

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlıların Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan ve derbide oynama ihtimali az olan Atiba, Önder Karaveli'ye Galatasaray derbisinde sahada olmak istediğini söyledi.

Beşiktaş'tan daha önce Atiba'nın sakatlığı için yapılan açıklamada, Kanadalı yıldızın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtilmişti.

Beşiktaş, Galatasaray ile 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.