Atiba'dan derbi için özel istek!

Spor Toto süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, teknik direktör Önder Karaveli ile görüştü.



A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlıların Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan ve derbide oynama ihtimali az olan Atiba, Önder Karaveli'ye Galatasaray derbisinde sahada olmak istediğini söyledi.



Beşiktaş'tan daha önce Atiba'nın sakatlığı için yapılan açıklamada, Kanadalı yıldızın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtilmişti.



Beşiktaş, Galatasaray ile 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.





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