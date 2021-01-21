Atiba, 'Cyle Larin inanılmaz'

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Karagümrük karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyeti değerlendirdi.



Karagümrük karşısında galibiyeti hak ettiklerini ifade eden Atiba, "Önemli bir maçtı ve başından itibaren niyetimizi gösterdik. Maçın genelinde iyiydik, konsantrasyonumuz üst düzeydeydi. Kazanmak önemliydi ve bunu başardık" dedi.



Cyle Larin'in müthiş performansını da değerlendiren Atiba, "Cyle Larin üstüne koyarak devam ediyor, çok çalışıyor. Kendisi ve takım için en iyisini yapıyor. Kulübeden gelenler de en iyisini vermeye çalışıyor. Olimpiyat'ta oynamak iyiydi. Burada güzel anılarımız var. Derbiler var, Liverpool maçı var. Zemin de güzeldi. Burada olmak ve kazanmak iyiydi" şeklinde konuştu.



CYLE LARIN NELER SÖYLEDİ?



"Kazanmak önemliydi. Attığım golden mutluyum ama Mensah da iki golle katkı verdi. İyi çalışıyoruz ve bunu da sahaya yansıtıyoruz. İyi gidiyoruz ve böyle devam ederek bir sonraki maçı da kazanmak istiyoruz. Mensah'ın attığı ilk gol en iyisiydi."



