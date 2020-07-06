Atiba: 'Canımız çok yanıyor'

Beşiktaş'ın Kayserispor'a 3-1 yenildiği maçın ardından Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ın bu sezon yaşadığı sıkıntılardan bahseden Atiba, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bugün kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı ancak kazanamadık. Kazanmak için mücadele ettik, oyuna iyi başladık baskı kurduk ancak yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. Buzu kıramadık. İkinci yarıda ise maçı ilk yarıdaki kadar kontrol edemedik. 2-1 geriye düştükten sonra enerjimizi kaybettik ve bu sezon bu tip birçok maç oynadık, bizim için önemli ve düşündürücü olan bu. Bizim için henüz bir şey bitmedi ve kalan tüm maçlarımızı kazanarak kendimize bir şans daha yaratabiliriz" dedi.



Pes etmeyeceklerinin altını çizen Atiba, "Can acıtıcı bir mağlubiyet! "Evet, bugün can acıtıcı bir skor aldık. Ancak gerçek profesyoneller hiçbir şey bitmeden bırakmaz, pes etmez. Daha önümüzde 4 maç var. Kafamızı kaldırıp, 3 gün sonraki maça hazırlanacağız. Böyle olmak zorundayız." şeklinde konuştu.



