Atiba: 'Bu sezon kendimiz gibi değiliz!'

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından flaş röportajda konuştu.



Atiba, "Kendi kendimizi baskı altına aldık. İkinci yarı kendi oyunumuzu oynamadık, kontrolü kaybettik. Rakibi davet ettik ve onları oyuna ortak ettik. Bu sezon bu çok fazla oldu. Bu sezon kendimiz gibi değiliz. Fırsatlarda son vuruşu yapamadık. İkinci golü atamadık. Gelişmek için devam edeceğiz. Ligi en iyi şekilde bitirmek için çalışacağız." dedşç



Kanadalı oyuncu, "Altay maçına hazırlanacağız. Daha dirençli olmalı ve oyunu tutmalıyız. Maçın 90 dakika olduğunu unutmamalıyız. Taraftarımızla kazanmak istiyoruz. Gerekeni yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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