Atiba: "Bu sezon kendimiz gibi değiliz!"

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Atiba: 'Bu sezon kendimiz gibi değiliz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2022 23:19
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından flaş röportajda konuştu.

Atiba, "Kendi kendimizi baskı altına aldık. İkinci yarı kendi oyunumuzu oynamadık, kontrolü kaybettik. Rakibi davet ettik ve onları oyuna ortak ettik. Bu sezon bu çok fazla oldu. Bu sezon kendimiz gibi değiliz. Fırsatlarda son vuruşu yapamadık. İkinci golü atamadık. Gelişmek için devam edeceğiz. Ligi en iyi şekilde bitirmek için çalışacağız." dedşç

Kanadalı oyuncu, "Altay maçına hazırlanacağız. Daha dirençli olmalı ve oyunu tutmalıyız. Maçın 90 dakika olduğunu unutmamalıyız. Taraftarımızla kazanmak istiyoruz. Gerekeni yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.