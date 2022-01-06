Atiba: 'Bu kupa bir fırsattı!'

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazandıkları maçın ardından konuştu.



Maçta biri penaltılarda olmak üzere 2 gol atan ve maçın en değerli oyuncusu seçilen Atiba, "Kupayı almaya gelmiştik ve başardık. Başarıya açtık ve iyi oynadık. Takım olarak oynadık, penaltılarda şans da biraz yardım etti." dedi.



Atiba, "Bazı şeyleri düzeltmek için bu kupa büyük fırsat. Kazandığımız için mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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