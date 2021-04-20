Atiba: "Bir galibiyetle her şey düzelir"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Atiba, Sivasspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atiba: 'Bir galibiyetle her şey düzelir'
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20 Nisan 2021 21:32
Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Kendi oyunlarından bir süredir uzak olduklarını dile getiren Beşiktaş kaptanı, "Bir süredir normal oynadığımız oyundan uzaktayız, bunun biz de farkındayız. Puanlar kaybettik, Sivas'ta zor olacağını biliyorduk. Ancak Biz de Beşiktaş'ız. Çok istedik kazanmayı ama yaratıcılık problemi vardı. Aboubakar döndü ama belki istediği formda değildi. Şimdi 6 maç kaldı, 6 final. Açıkçası bunun ne demek olduğunu iyi biliyoruz. Başımız dik, savaşmaya devam edeceğiz. Kayserispor maçında bir şeyleri değiştirmeliyiz. Biz de gidişattan memnun değiliz." dedi.

Alacakları bir galibiyetle her şeyin düzeleceğini söyleyen Atiba, "Sakatlıklar bizi de memnun etmiyor. Arkadaşlarımızı kaybettik. Yerine arkadaşlarımız var ama bunu yaşamak istemezdik. Skor bulmanın yollarını aramamız gerekiyor. Birbirimiz için biraz daha savaşmamız lazım. Biz buraya getirdik ve devam ettirememek iyi bir şey değil. Profesyonel olmalıyız. Sonuna kadar inanmalıyız ve inanıyoruz. Başımız dik, çok maç var. Bir galibiyet her şeyi düzeltir." ifadelerini kullandı.



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