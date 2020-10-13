Atiba, Beşiktaş'ın Emre Belözoğlu'su olacak

Beşiktaş'ın Atiba Hutchinson'ın seneye teknik ekipte yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Atiba, Beşiktaş'ın Emre Belözoğlu'su olacak
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13 Ekim 2020 10:36
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın seneye teknik ekipte yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Atiba'nın, Emre Belözoğlu'nun üstlendiği rolü üstleneceği, özellikle yabancı transferlerde söz sahibi olarak yönetimle futbolcular arasındaki bağlantıları kuracağı ifade edildi.

Siyah-beyazlılar, Atiba'nın teknik ekibe geçmesinin ardından Josef de Souza ile yola devam etmesi bekleniyor.



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