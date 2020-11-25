Haftayı kritik Başakşehir galibiyeti ile kapatan Beşiktaş'ta 1 gol ve 1 asistle oynayan Atiba, 90 dakikanın yıldızı olmuştu. 37 yaşına rağmen enerjisi ve futbolu ile herkesi kendisine hayran bırakan Kanadalı yıldızın futbola devam edip etmeyeceği ise merak konusu...



Tecrübeli oyuncu daha önce, "Kendimi iyi hissettiğim sürece oynamak istiyorum" demişti.



Atiba ile ilgili Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol A Takım Sorumlusu Emre Kocadağ, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Atiba hem saha içinde hem saha dışında herkese örnek olan, sevilen ve işini başarıyla yapan bir futbolcu. Kariyeriyle ilgili olarak kararları ailesiyle birlikte konuşup alacaktır. Bana kalırsa Atiba 40 yaşına kadar rahatlıkla oynar. Sahadaki ve antrenmanlardaki durumu bunu rahatlıkla gösteriyor. Bu örnekler daha önce de oldu" ifadesini kullandı.



HEP İLERİ GİDİYOR!



Kanadalı futbolcu ilk dönemlerinde skor katkısı konusunda etkili değilken, özellikle teknik direktör Sergen Yalçın ile başka bir hüviyete büründü. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ta forma giydiği sezonların ilk 8 maçları baz alındığında skor katkısında kendisini ileri taşımaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ilk 8 maçında 2 gol, 1 asist yapan Atiba, bu sezon ise 4 gole doğrudan katkı sağladı.



