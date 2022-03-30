Atiba 40'ını Beşiktaş'ta çıkaracak

Kanada Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda yer almayı hedefleyen 39 yaşındaki futbolcu Atiba, sezon sonu biten sözleşmesini 1 yıl uzatma amacında

Haber; Sabah
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Atiba 40'ını Beşiktaş'ta çıkaracak
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30 Mart 2022 08:55
Beşiktaş'ın emektar ismi Atiba Hutchinson 36 yıl sonra ülkesi Kanada'yı Dünya Kupası'na taşıyan isimlerden biri olurken, gelecek sezon futbola devam etmesi de büyük ölçüde kesinleşti.

Siyah-beyazlılarla sözleşmesi haziranda bitecek olan 39 yaşındaki orta saha, 21 Kasım'da Katar'da başlayacak bu organizasyonda boy gösterebilmek için Beşiktaş'la 1 sezon daha devam etmek istiyor.

Atiba Hutchinson'ın Milli Takım'dan İstanbul'a döndükten sonra siyah-beyazlılarla mukavele uzatma görüşmelerine başlayacağı öğrenildi.

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