Atiba 40'ını Beşiktaş'ta çıkaracak

Beşiktaş'ın emektar ismi Atiba Hutchinson 36 yıl sonra ülkesi Kanada'yı Dünya Kupası'na taşıyan isimlerden biri olurken, gelecek sezon futbola devam etmesi de büyük ölçüde kesinleşti.



Siyah-beyazlılarla sözleşmesi haziranda bitecek olan 39 yaşındaki orta saha, 21 Kasım'da Katar'da başlayacak bu organizasyonda boy gösterebilmek için Beşiktaş'la 1 sezon daha devam etmek istiyor.



Atiba Hutchinson'ın Milli Takım'dan İstanbul'a döndükten sonra siyah-beyazlılarla mukavele uzatma görüşmelerine başlayacağı öğrenildi.





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