Athletic Bilbao ve Real Sociedad, Kupa finalini seyircili oynamak istiyor!

Athletic Bilbao ve Real Sociedad, İspanya Kral Kupası finalini seyircili oynamak istediklerini belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Athletic Bilbao ve Real Sociedad, Kupa finalini seyircili oynamak istiyor!
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04 Mayıs 2020 21:13
İspanya Kral Kupası finalinde karşılaşacak olan Athletic Bilbao ve Real Sociedad, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen finalin ileri bir tarihte seyircili olarak oynanmasını talep etti.

Athletic Bilbao ve Real Sociedad'ın ortak açıklamasında, iki kulübün başkanlarının bir araya geldiği belirtilerek, "Başkanlarımız, Kral Kupası finalinin federasyonun da kabul edeceği ileri bir tarihte seyircili olarak düzenlenmesini talep etmektedir." denildi. 

İki kulübün de, kazananın UEFA Avrupa Ligi'ne katılacağı finalin iptal edilmemesini ve resmi bir karşılaşma olarak oynanmasını istediği kaydedildi.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada ise mücadelenin 2020-2021 sezonundaki finalden önce oynanabilmesi için çalışılacağı belirtildi.

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