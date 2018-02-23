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Athletic Bilbao-Spartak maçı öncesinde bir polis öldü!

Athletic Bilbao-Spartak Moskova maçı öncesi taraftarlar arasında çıkan kavgada bir polis öldü!

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Athletic Bilbao-Spartak maçı öncesinde bir polis öldü!
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23 Şubat 2018 00:30
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao-Spartak Moskvoa maçı öncesinde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

Avrupa Ligi'nde oynanan maç öncesinde çıkan kavga sonucunda bir polis hayatını kaybetti.

Polisin hastanede tedavi edildiği ancak kurtarılamadığı belirtildi. Çıkan kavga sonucunda 3 Rus taraftarı ve bir polis memurunun da hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
 
En az 3'ü Rus olmak üzere 5 kişinin gözaltına alındığı müdahale sırasında 50 yaşındaki polis memuru Inocendio Arias Garcia kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Onlarca radikal Spartak Moskova taraftarı, stadyum yakınında ateş yakıp çöp konteynerlerini ters çevirdi. Kavga ve polisin müdahalesinde sayı verilmese de bazı taraftarların yaralandığı belirtildi. Olaylar sırasında Spartak Moskova taraftarının polise havai fişek ve sopalarla saldırdığı görüldü.

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisin hayatını kaybettiğini doğrulayarak ailesine başsağlığı diledi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da açıklamasında "şiddet olaylarını güçlü şekilde kınadığını" ifade etti.

RUS TARAFTARLAR GELMEMELİYDİ

Olaylar hakkında açıklama yapan La Liga Başkanı Tebas: "Bu çok ciddi deliliktir. Oyuna şiddeti taşıyanlara hoşgörü göstermemeliyiz. Şiddeti futboldan uzaklaştırmak için her şeyi yapmalıyız. Rus taraftarların, Bilbao'ya gelmesine izin verilmemeliydi." dedi.

ATHLETIC BILBAO TURLADI!

İlk maçta Spartak Moskova'yı 3-1 mağlup eden Athletic Bilbao, evinde 2-1 yenilmesine karşın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan taraf oldu.





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