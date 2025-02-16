Athletic Bilbao ile Espanyol yenişemedi

İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Espanyol ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.
RCDE Stadyumu'nda oynanan maçta Espanyol ile Athletic Bilbao 1-1 berabere kaldı.
Espanyol'un golü 62. dakikada Roberto Fernandez'den gelirken eşitlik golü, 77. dakikada Ohian Sancet'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao'nun ligdeki yenilmezlik serisi 15 maça çıktı. (8G 7B)
RCDE Stadyumu'nda oynanan maçta Espanyol ile Athletic Bilbao 1-1 berabere kaldı.
Espanyol'un golü 62. dakikada Roberto Fernandez'den gelirken eşitlik golü, 77. dakikada Ohian Sancet'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao'nun ligdeki yenilmezlik serisi 15 maça çıktı. (8G 7B)