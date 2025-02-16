Athletic Bilbao ile Espanyol yenişemedi

İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Espanyol ile Athletic Bilbao 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Athletic Bilbao ile Espanyol yenişemedi
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16 Şubat 2025 17:58
İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Espanyol ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. 

RCDE Stadyumu'nda oynanan maçta Espanyol ile Athletic Bilbao 1-1 berabere kaldı.

Espanyol'un golü 62. dakikada Roberto Fernandez'den gelirken eşitlik golü, 77. dakikada Ohian Sancet'ten geldi. 

Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao'nun ligdeki yenilmezlik serisi 15 maça çıktı. (8G 7B)
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