  •  
    Galatasaray'a rakip! İlk resmi teklif 3 milyon €
  •  
    F.Bahçe'de 4. ayrılık! "Anlaştık! Top onda..."
  •  
    Alex, Fenerbahçe'nin transferi için ateşi yaktı
  •  
    Serdar Aziz transferinde SON DAKİKA gelişmesi
  •  
    G.Saray'ın gözde ismi FM'ye göre yıldız olacak

Athletic Bilbao, Ibai Gomez'i kadrosuna kattı

Athletic Bilbao, Alaves'de forma giyen orta saha oyuncusu Ibai Gomez'i transfer etti.

Kaynak: AA
Athletic Bilbao, Ibai Gomez'i kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2019 19:12
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Athletic Bilbao, Alaves'de forma giyen orta saha oyuncusu Ibai Gomez'i transfer etti.

Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamada, Gomez ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son 2,5 sezondur Alaves'de forma giyen 29 yaşındaki Gomez, 2010-2016 yıllarında Athletic Bilbao'da oynamıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için