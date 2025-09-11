Athletic Bilbao'da Laporte transferinde mutlu son!

Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Aymeric Laporte için kritik karar çıktı.



Athletic Bilbao, FIFA'nın verdiği onay doğrultusunda İspanyol savunmacıyı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.



Uzun süredir transfer süreci belirsizlikle devam eden Laporte'nin yeniden İspanya'ya dönüşüne böylece resmiyet kazandırılmış oldu.



BEŞİKTAŞ YAKINDAN TAKİP EDİYORDU



Siyah-beyazlıların da durumu yakından izlediği belirtilen 30 yaşındaki stoper için son sözü FIFA söyledi. Athletic Bilbao, yaptığı açıklamada "FIFA, Aymeric Laporte'un transferine onay verdi" ifadelerine yer verdi.



