Athletic Bilbao - Barcelona maçı canlı izle, canlı oyna Tuttur'da

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Athletic Bilbao ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

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Athletic Bilbao - Barcelona maçı canlı izle, canlı oyna Tuttur'da
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21 Ağustos 2021 10:44
Athletic Bilbao ile Barcelona, La Liga'da kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Nefesleri kesecek maçta Athletic Bilbao'nun kazanmasına 3,50 oran verilirken Barcelona'nın galibiyetine 1,62 oran verildi. Beraberliğin oranı 3,30 verilirken 2,5 ALT oranı 1,90 ve 2,5 ÜST ise 1,54 olarak açıklandı.

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İLK GOLÜ KİM ATAR?

Maçta ilk golü Athletic Bilbao'nun atmasına 2,11 oran verilirken ilk golü Barcelona'nın atmasına 1,46 oran belirlendi. Maçta gol olmaz seçeneğine ise 11,00 oranı verildi.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Athletic Bilbao ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği maçta Karşılıklı Gol var oranı 1,54 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,90 olarak görüldü.

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