Athletic Bilbao - Barcelona maçı canlı izle, canlı oyna Tuttur'da

Athletic Bilbao ile Barcelona, La Liga'da kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Nefesleri kesecek maçta Athletic Bilbao'nun kazanmasına 3,50 oran verilirken Barcelona'nın galibiyetine 1,62 oran verildi. Beraberliğin oranı 3,30 verilirken 2,5 ALT oranı 1,90 ve 2,5 ÜST ise 1,54 olarak açıklandı.
ATHLETIC BILBAO - BARCELONA MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta ilk golü Athletic Bilbao'nun atmasına 2,11 oran verilirken ilk golü Barcelona'nın atmasına 1,46 oran belirlendi. Maçta gol olmaz seçeneğine ise 11,00 oranı verildi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Athletic Bilbao ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği maçta Karşılıklı Gol var oranı 1,54 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,90 olarak görüldü.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Nefesleri kesecek maçta Athletic Bilbao'nun kazanmasına 3,50 oran verilirken Barcelona'nın galibiyetine 1,62 oran verildi. Beraberliğin oranı 3,30 verilirken 2,5 ALT oranı 1,90 ve 2,5 ÜST ise 1,54 olarak açıklandı.
ATHLETIC BILBAO - BARCELONA MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta ilk golü Athletic Bilbao'nun atmasına 2,11 oran verilirken ilk golü Barcelona'nın atmasına 1,46 oran belirlendi. Maçta gol olmaz seçeneğine ise 11,00 oranı verildi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Athletic Bilbao ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği maçta Karşılıklı Gol var oranı 1,54 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,90 olarak görüldü.
İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!
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