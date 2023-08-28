Athletic Bilbao, 2-0'dan geri dönüp kazandı

Athletic Bilbao, ilk 10 dakikada yediği 2 golle geri düştü ama maçı 4-2 kazanmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Athletic Bilbao, 2-0'dan geri dönüp kazandı
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28 Ağustos 2023 00:30
İspanya La Liga'nın 3. haftasında Athletic Bilbao ile Real Betis karşı karşıya geldi. Estadio San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao, 2-0'dan geri dönerek 4-2'lik skorla kazandı.

Real Betis, 2. dakikada Willian Jose ve 10. dakikada Isco ile deplasmanda bir anda 2-0 öne geçti.

Bilbao, 30 ve 45. dakikalarda Mikel Vesga'nın iki penaltı golüyle skoru eşitledi. 45+7. dakikada Gorka Guruzeta, Bilbao'yu öne geçirdi.

Unai Gomez, 84. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, puanını 6'ya yükseltti. Real Betis ise 4 puanda kaldı.

Athletic Bilbao, gelecek hafta Real Mallorca'ya konuk olacak. Real Betis, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

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