İspanya La Liga'nın 3. haftasında Athletic Bilbao ile Real Betis karşı karşıya geldi. Estadio San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao, 2-0'dan geri dönerek 4-2'lik skorla kazandı.



Real Betis, 2. dakikada Willian Jose ve 10. dakikada Isco ile deplasmanda bir anda 2-0 öne geçti.



Bilbao, 30 ve 45. dakikalarda Mikel Vesga'nın iki penaltı golüyle skoru eşitledi. 45+7. dakikada Gorka Guruzeta, Bilbao'yu öne geçirdi.



Unai Gomez, 84. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.



Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, puanını 6'ya yükseltti. Real Betis ise 4 puanda kaldı.



Athletic Bilbao, gelecek hafta Real Mallorca'ya konuk olacak. Real Betis, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.



