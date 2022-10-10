Ateşli silahlarda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler Dünya Şampiyonası'nda 7 Türk sporcu yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ateşli silahlarda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek
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10 Ekim 2022 18:58
Türk sporcuların da katılacağı ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler Dünya Şampiyonası, 12-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota veren şampiyonaya katılacak sporcular şöyle:

Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Tavşan, Ömer Akgün, Mert Nalbant, Ahmet Bayrak.

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