Ateş Kara son dakika açıklaması: Coronavirüs antikor ilacı (aşısı)

Gelen son dakika haberine göre; Ateş Kara korona virüse karşı iyi gelen aşı ile ilgili bir paylaşım yaptı.Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüs tedavisinde kullanılacak aşı ile ilgili son bilgileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

08 Nisan 2020 09:18
Ateş Kara son dakika açıklaması: Coronavirüs antikor ilacı (aşısı)
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs tedavisinde kullanılacak aşı ile ilgili son bilgileri paylaştı.
Prof. Dr. Ateş Kara'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada."

Koronavirüs aşısının ilk test sonuçları yayınlandı


ABD'de yeni tip koronavirüse karşı geliştirilmekte olan klasik aşının ilk klinik öncesi testinin sonuçları açıklandı.

EBioMedicine dergisinde yayınlanan çalışmada, SARS ve MERS virüsleriyle mücadelede edinilen deneyime başvuruldu.

Araştırmada yer alan Pittsburgh Üniversitesi'nden Doç. Andrea Gambotto, "Bu iki patojen, SARS-CoV-2'nin (Kovid-19) yakın akrabaları. Bu iki patojen üzerinde yapılan araştırma, kabuklarındaki proteinlerinden birinin, S-proteinin, bağışıklık tepkisini oluşturmak için önemli olduğunu gösterdi. Yeni virüsle nasıl başa çıkılacağını önceden bildiğimizi söyleyebiliriz" diye açıkladı.

Laboratuvar fareleri ile yapılan deneyler sırasında, potansiyel aşının organizmaya girdiğinde, SARS-CoV-2'ye özgü ve virüsü etkisiz hale getirmek için yeterli olması gereken antikorların üretimine yardımcı olduğu tespit edildiği kaydedildi.

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