Ateş Kara corona virüsü antikor ilacı açıklaması

Koronavirüs aşısının ilk test sonuçları yayınlandı

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs tedavisinde kullanılacak aşı ile ilgili son bilgileri paylaştı.Prof. Dr. Ateş Kara'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:"İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada."ABD'de yeni tip koronavirüse karşı geliştirilmekte olan klasik aşının ilk klinik öncesi testinin sonuçları açıklandı.EBioMedicine dergisinde yayınlanan çalışmada, SARS ve MERS virüsleriyle mücadelede edinilen deneyime başvuruldu.Araştırmada yer alan Pittsburgh Üniversitesi'nden Doç. Andrea Gambotto, "" diye açıkladı.Laboratuvar fareleri ile yapılan deneyler sırasında,kaydedildi.