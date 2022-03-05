Ateş hattında kritik 3 puanlar Kasımpaşa ve Giresunspor'un

ATEŞ HATTINDA PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ateş hattını yakından ilgilendiren 2 maç oynandı.Saat 16.00 seansında oynanan iki maçta Göztepe ile Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ile Giresunspor karşı karşıya geldi.Kasımpaşa, Jackson Muleka'nın 5. dakikadaki golüyle öne geçti. Göztepe, 7. dakikada Franco Di Santo ile cevap verdi. Muleka, 48'de bir kez daha sahneye çıkarak Kasımpaşa'yı öne geöirdi. 79'da Muleka bu kez asisti yaptı, Umut Bozok attı. Cherif Ndiaye farkı indirse de kazanan Kasımpaşa oldu.Rizespor, 14. dakikada Pohjanpalo'nun golüyle öne geçti. Rizespor, 45+3'te Chiquinho'nun penaltı golüyle eşitliği sağladı. 48'de Hamidou Traore, Giresunspor'a kritik 3 puanı kazandırdı.14. Kasımpaşa - 32 Puan15. Giresunspor - 32 Puan16. Antalyaspor - 32 Puan*17. Göztepe - 27 Puan18. Altay - 25 Puan*19. Rizespor - 23 Puan20. Yeni Malatyaspor - 20 Puan