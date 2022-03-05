Ateş hattında kritik 3 puanlar Kasımpaşa ve Giresunspor'un

Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa Göztepe'yi, Giresunspor ise Rizespor'u deplasmanda mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ateş hattında kritik 3 puanlar Kasımpaşa ve Giresunspor'un
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05 Mart 2022 17:59
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ateş hattını yakından ilgilendiren 2 maç oynandı.

Saat 16.00 seansında oynanan iki maçta Göztepe ile Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ile Giresunspor karşı karşıya geldi.

İzmir'de oynanan maçta Kasımpaşa, Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Kasımpaşa, Jackson Muleka'nın 5. dakikadaki golüyle öne geçti. Göztepe, 7. dakikada Franco Di Santo ile cevap verdi. Muleka, 48'de bir kez daha sahneye çıkarak Kasımpaşa'yı öne geöirdi. 79'da Muleka bu kez asisti yaptı, Umut Bozok attı. Cherif Ndiaye farkı indirse de kazanan Kasımpaşa oldu.

Giresunspor ise Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Rizespor, 14. dakikada Pohjanpalo'nun golüyle öne geçti. Rizespor, 45+3'te Chiquinho'nun penaltı golüyle eşitliği sağladı. 48'de Hamidou Traore, Giresunspor'a kritik 3 puanı kazandırdı.

ATEŞ HATTINDA PUAN DURUMU

14. Kasımpaşa - 32 Puan
15. Giresunspor - 32 Puan
16. Antalyaspor - 32 Puan*
17. Göztepe - 27 Puan
18. Altay - 25 Puan*
19. Rizespor - 23 Puan
20. Yeni Malatyaspor - 20 Puan

* 1 maçı eksik

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