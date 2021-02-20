Ateş hattında Denizlispor, Gençlerbirliği'ni yıktı

Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Yukatel Denizlispor ile Gençlerbirliği'nin mücadelesinde kazanan yeşil-siyahlılar oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ateş hattında Denizlispor, Gençlerbirliği'ni yıktı
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20 Şubat 2021 17:54
Muris Mesanovic
Muris Mesanovic
Denizlispor
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Yukatel Denizlispor oldu.

Yukatel Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Muris Mesanovic kaydetti.

Ligde üç hafta sonra kazanan Yukatel Denizlispor puanını 21'e yükseltti. Süper Lig'de 8 haftadır kazanamayan ve bu süreçte 6 mağlubiyet alan Gençlerbirliği 20 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Yukatel Denizlispor, Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u konuk olacak.



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