Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Yukatel Denizlispor oldu.
Yukatel Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Muris Mesanovic kaydetti.
Ligde üç hafta sonra kazanan Yukatel Denizlispor puanını 21'e yükseltti. Süper Lig'de 8 haftadır kazanamayan ve bu süreçte 6 mağlubiyet alan Gençlerbirliği 20 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Yukatel Denizlispor, Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u konuk olacak.
Yukatel Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Muris Mesanovic kaydetti.
Ligde üç hafta sonra kazanan Yukatel Denizlispor puanını 21'e yükseltti. Süper Lig'de 8 haftadır kazanamayan ve bu süreçte 6 mağlubiyet alan Gençlerbirliği 20 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Yukatel Denizlispor, Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u konuk olacak.