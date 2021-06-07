Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, Kastamonu'da başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, yarın Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde başlayacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada organizasyonun, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta 8-11 Haziran'da düzenleneceği belirtildi.



Türkiye Dağcılık Federasyonuna kayıtlı sporcular ve vatandaşların katılacağı yürüyüşün, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane ile erzak taşıma güzergahı olan ve tarihi milli park ilan edilen İstiklal Yolu'nda gerçekleşeceği aktarıldı.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı organizasyonda, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nın da startının verileceği kaydedildi.



Toplam 5 güne yayılan etkinlikler kapsamında, her gün farklı bir tarihçinin katılımıyla söyleşilerin yapılacağı ve tiyatro oyunlarının sahneleneceği ifade edildi.



