Atatürk sanat ile ilgili sözleri (Dünya Sanat Günü Mesajları)

15 Nisan Dünya Sanat Günü nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından gündem konusu oldu. Corona virüs önlemleri çerçevesinde vaktin çoğu evde geçiyor. Akademisyenler ise Dünya Sanat Günü vesilesiyle, George Frideric Handel'in "Sarabande" eserini evlerinden, her biri ayrı bir enstrüman çalarak, aynı anda yorumladı. Evden takip edilebilecek Dünya Sanat Günü etkinlikleri ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
15 NİSAN DÜNYA SANAT GÜNÜ MESAJLARI!
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Atatürk
Sanat gözlerimize inanamamıza yarar. Kari Kraus
Sanat uygarlığın imzasıdır. Beverly Hills
Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. İbn-i Sina
Sanat hem coşma hem yadsıma işidir. Albert Camus
Bilim ve sanat uzun ömür kısadır. Hipokrates
Sanat tabiata ilave edilmiş insandır. Francis Bacon
Sanat tespit etmez olacak olanı sezer. August Everding
Sanat bizi Allah'a götüren köprüdür. Georg Ebers
Dünya aydınlık olsaydı sanat olmazdı. Albert Camus
Sanat ekmek peşinde koşarsa alçalır. Aristophanes
Bütün sanatlar Allah vergisidir. B. Waldis
İlim külliyi Tarih cüziyi Sanat da mümkünü bildirir. Aristotales
Sanatta ancak yeteneğin değeri vardır. Arthur Schopenhauer
Aşkta olduğu gibi sanatta da içgüdü yeterlidir. Anatole France
Sanatta tüm ortaklıklar zararlıdır. John Heinrich Fussli
Sanat görüneni tekrarlamaz görünür kılar. Paul Klee
Sanat ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz. Lev Tolstoy
Bütün sanatlarda insanı şaşırtan bir yan vardır. Alain
Yoksullardan uzaklaşınca sanat yoksullaşmıştır. Romain Rolland
Sanat tecrübe de değildir türev de o bilinmezle irtibat kurar. Willi Baumeister
Gerçek bir sanat eseri yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir. Michelengelo
Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır. Mustafa Kemal Atatürk
Sanat insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir. Jean Marie Guyau
Sanat özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. Friedrich Schiller
Sanat eserleri bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahitlerdir. E. G. Benite
Sanat tabiatı taklitten başka bir şey değildir. L. Annaeus Seneca
Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi sanat da hayata renk verir. Lord Aubery
Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde sanat olmaz. Leonardo da Vinci
Uygulamadaki kusursuzluk kuramdaki yetersizliği gidermez. John Heinrich Fussli
Manevi kültürün tümü gibi sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz. Avner Ziss
Tüm sanatlar kardeştir hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler. Voltaire
Sanatçı toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ilk ışığı duyan insandır. Atatürk
Sanatın vazifesi tabiatı kopya etmek değil tabiatı ifade etmektir. Honore de Balzac
Çocukken herkes bir sanatkardır zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir. Pablo Picasso
Sanatlar yeryüzünün tuzudur tuz yemeklere neyse sanat da teknik için odur. Wolfgang Van Goethe 15 NİSAN DÜNYA SANAT GÜNÜ NEDİR?
Dünya Sanat Günü, her yıl Nisan ayının 15. günü kutlanan, sanat etkinlikleri düzenlenip cadde ve sokakların sanat eserleri ile süslenildiği bir gün olarak kabul edilir ve 2012 yılı itibarıyla kutlanmaya başlanılmıştır. Türk sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam, International Associations of Art'ın 2011 yılında Meksika'da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katılır. Baykam, toplantıda Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önerir. Bu öneri çoğunluk oyu alarak kabul edildi ve her yıl 15 Nisan tarihinde World Art Day (WAD) yani Dünya Sanat Günü kutlanmaya başladı.
Maltepe Üniversitesi'nden akademisyenlerin düzenlediği etkinlikle salgın önlemleri kapsamında evde geçirilen zor günlerde sanatın ruhuyla moral verilmesi amaçlanırken, eserin özgün hali Maltepe Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarında yayımlandı.
Orkestrada ise akademisyenler Aysu Zehra Şanver, Damla Akan, Bahar Büyükgönenç Polat, Göksel Coşgun, Orhan Çelebi, Çağlayan Çetin, Cem Babacan, Salih Kartal ve Hüseyin Yücebağ yer aldı. DÜNYA SANAT GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
İnternet üzerinden ulaşılabilecek sanata dair bazı etkinlikler şu şekilde; Yeşim Ustaoğlu | Sırtlarındaki Hayat belgeseli:
İstanbul Modern Sinema, koronavirüs salgını sebebiyle geçici olarak kapandığı dönemde sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamayı sürdürüyor. Yeşim Ustaoğlu'nun Sırtlarındaki Hayat adlı belgeselinin uzun versiyonu müzenin resmi web sitesi üzerinden yayına açılıyor. Genco Erkal | Marx'ın Dönüşü:
Genco Erkal'ın 2008 yılında sahnelediği 'Marx'ın Dönüşü' artık Youtube'da izlenebilir. Howard Zinn'in "Marx in Soho" adıyla yazdığı tek kişilik oyunu dilimize Özüm Özgülgün çevirdi ve Genco Erkal yönetti. Kostümleri Özlem Kaya'ya ait olan oyunu yayına hazırlayan isimse Selçuk Metin oldu. Google ve Dünyanın Beyni:
Google'ın bugüne dek yayımlanmış her kitabı tarayıp dijital ortama aktarma planı, internette gerçekleştirilen en kapsamlı ve iddialı projelerden biri olarak öne çıktı. İnsanlık adına geleceğe miras bir kitaplık oluşturduğunu vurgulayan teknoloji devinin tek amacının bu olmadığını düşünenlerse çok tartışmalı girişimi durdurmaya kararlıydı. SALT, Ben Lewis'in 2013 yapımı ödüllü belgesel filmini çevrimiçi gösterime sunuyor. 90 dakikalık İngilizce filmi, 17 Nisan'a kadar SALT Online Youtube kanalından Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Arter | Çevrimiçi video seçkisi:
Nevin Aladağ, Ali Mahmut Demirel, Cevdet Erek, Ayşe Erkmen, Annika Kahrs, Mikhail Karikis & Uriel Orlow, Sophia Pompéry ve Sarkis'in eserlerinin yer aldığı seçki, korona virüsü salgınına karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Arter'in internet sitesi üzerinden 15 Mayıs'a kadar görülebilir. Ve Perde!:
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali'nin ilk belgesel yapımı olan "Ve Perde!"' Youtube'da yayına açıldı. Belgesel, Haldun Taner'in yaşamından kesitleri gözler önüne seriyor. Sanatçının Dün Bugün, Keşanlı Ali, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım gibi yapıtlarından seçilen bölümler, tiyatrocuların performanslarıyla belgeselde yeniden hayat buluyor. Pera Film | Online kısa film seçkisi:
Pera Film, insanları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla hazırladığı online film seçkisiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek olan program, internet üzerinden erişilebilecek. "Evde Tek Başına" isimli program, Pera Müzesi'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilir.