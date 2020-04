Atatürk sanat ile ilgili sözleri (Dünya Sanat Günü Mesajları)

15 Nisan Dünya Sanat Günü nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından gündem konusu oldu. Corona virüs önlemleri çerçevesinde vaktin çoğu evde geçiyor. Akademisyenler ise Dünya Sanat Günü vesilesiyle, George Frideric Handel'in "Sarabande" eserini evlerinden, her biri ayrı bir enstrüman çalarak, aynı anda yorumladı. Evden takip edilebilecek Dünya Sanat Günü etkinlikleri ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. AtatürkSanat gözlerimize inanamamıza yarar. Kari KrausSanat uygarlığın imzasıdır. Beverly HillsBilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. İbn-i SinaSanat hem coşma hem yadsıma işidir. Albert CamusBilim ve sanat uzun ömür kısadır. HipokratesSanat tabiata ilave edilmiş insandır. Francis BaconSanat tespit etmez olacak olanı sezer. August EverdingSanat bizi Allah'a götüren köprüdür. Georg EbersDünya aydınlık olsaydı sanat olmazdı. Albert CamusSanat ekmek peşinde koşarsa alçalır. AristophanesBütün sanatlar Allah vergisidir. B. Waldisİlim külliyi Tarih cüziyi Sanat da mümkünü bildirir. AristotalesSanatta ancak yeteneğin değeri vardır. Arthur SchopenhauerAşkta olduğu gibi sanatta da içgüdü yeterlidir. Anatole FranceSanatta tüm ortaklıklar zararlıdır. John Heinrich FussliSanat görüneni tekrarlamaz görünür kılar. Paul KleeSanat ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz. Lev TolstoyBütün sanatlarda insanı şaşırtan bir yan vardır. AlainYoksullardan uzaklaşınca sanat yoksullaşmıştır. Romain RollandSanat tecrübe de değildir türev de o bilinmezle irtibat kurar. Willi BaumeisterGerçek bir sanat eseri yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir. MichelengeloYüksek uygarlığın merdiveni sanattır. Mustafa Kemal AtatürkSanat insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir. Jean Marie GuyauSanat özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. Friedrich SchillerSanat eserleri bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahitlerdir. E. G. BeniteSanat tabiatı taklitten başka bir şey değildir. L. Annaeus SenecaGüneşin çiçekleri renklendirmesi gibi sanat da hayata renk verir. Lord AuberyRuhun elle birlikte çalışmadığı yerde sanat olmaz. Leonardo da VinciUygulamadaki kusursuzluk kuramdaki yetersizliği gidermez. John Heinrich FussliManevi kültürün tümü gibi sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz. Avner ZissTüm sanatlar kardeştir hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler. VoltaireSanatçı toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ilk ışığı duyan insandır. AtatürkSanatın vazifesi tabiatı kopya etmek değil tabiatı ifade etmektir. Honore de BalzacÇocukken herkes bir sanatkardır zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir. Pablo PicassoSanatlar yeryüzünün tuzudur tuz yemeklere neyse sanat da teknik için odur. Wolfgang Van GoetheDünya Sanat Günü, her yıl Nisan ayının 15. günü kutlanan, sanat etkinlikleri düzenlenip cadde ve sokakların sanat eserleri ile süslenildiği bir gün olarak kabul edilir ve 2012 yılı itibarıyla kutlanmaya başlanılmıştır. Türk sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam, International Associations of Art'ın 2011 yılında Meksika'da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katılır. Baykam, toplantıda Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önerir. Bu öneri çoğunluk oyu alarak kabul edildi ve her yıl 15 Nisan tarihinde World Art Day (WAD) yani Dünya Sanat Günü kutlanmaya başladı.Maltepe Üniversitesi'nden akademisyenlerin düzenlediği etkinlikle salgın önlemleri kapsamında evde geçirilen zor günlerde sanatın ruhuyla moral verilmesi amaçlanırken, eserin özgün hali Maltepe Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarında yayımlandı.Orkestrada ise akademisyenler Aysu Zehra Şanver, Damla Akan, Bahar Büyükgönenç Polat, Göksel Coşgun, Orhan Çelebi, Çağlayan Çetin, Cem Babacan, Salih Kartal ve Hüseyin Yücebağ yer aldı.İnternet üzerinden ulaşılabilecek sanata dair bazı etkinlikler şu şekilde;İstanbul Modern Sinema, koronavirüs salgını sebebiyle geçici olarak kapandığı dönemde sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamayı sürdürüyor. Yeşim Ustaoğlu'nun Sırtlarındaki Hayat adlı belgeselinin uzun versiyonu müzenin resmi web sitesi üzerinden yayına açılıyor.Genco Erkal'ın 2008 yılında sahnelediği 'Marx'ın Dönüşü' artık Youtube'da izlenebilir. Howard Zinn'in "Marx in Soho" adıyla yazdığı tek kişilik oyunu dilimize Özüm Özgülgün çevirdi ve Genco Erkal yönetti. Kostümleri Özlem Kaya'ya ait olan oyunu yayına hazırlayan isimse Selçuk Metin oldu.Google'ın bugüne dek yayımlanmış her kitabı tarayıp dijital ortama aktarma planı, internette gerçekleştirilen en kapsamlı ve iddialı projelerden biri olarak öne çıktı. İnsanlık adına geleceğe miras bir kitaplık oluşturduğunu vurgulayan teknoloji devinin tek amacının bu olmadığını düşünenlerse çok tartışmalı girişimi durdurmaya kararlıydı. SALT, Ben Lewis'in 2013 yapımı ödüllü belgesel filmini çevrimiçi gösterime sunuyor. 90 dakikalık İngilizce filmi, 17 Nisan'a kadar SALT Online Youtube kanalından Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.Nevin Aladağ, Ali Mahmut Demirel, Cevdet Erek, Ayşe Erkmen, Annika Kahrs, Mikhail Karikis & Uriel Orlow, Sophia Pompéry ve Sarkis'in eserlerinin yer aldığı seçki, korona virüsü salgınına karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Arter'in internet sitesi üzerinden 15 Mayıs'a kadar görülebilir.İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali'nin ilk belgesel yapımı olan "Ve Perde!"' Youtube'da yayına açıldı. Belgesel, Haldun Taner'in yaşamından kesitleri gözler önüne seriyor. Sanatçının Dün Bugün, Keşanlı Ali, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım gibi yapıtlarından seçilen bölümler, tiyatrocuların performanslarıyla belgeselde yeniden hayat buluyor.Pera Film, insanları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla hazırladığı online film seçkisiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek olan program, internet üzerinden erişilebilecek. "Evde Tek Başına" isimli program, Pera Müzesi'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilir.