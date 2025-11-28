Haber Tarihi: 28 Kasım 2025 15:57 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 15:57

Atatürk Papa'ya İzin Vermedi mi?

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun, Hristiyanlık tarihinin en önemli olaylarından biri olan 1. İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü nedeniyle Türkiye'ye gelmesi, tarihi bir tartışmayı yeniden alevlendirdi: "Atatürk zamanında Papa'nın gelmesine izin verilmemiş miydi?"

Özellikle sosyal medyada ve tarih sohbetlerinde sıkça dile getirilen "Atatürk Papa'yı ülkeye sokmadı" iddiasının arkasındaki gerçekler, devlet egemenliği ve diplomatik stratejilere dayanıyor.
🚫 1925 Kararı: "İzin Yok"

Atatürk döneminde, bugünkü gibi bir "Papa ziyareti" hiç gerçekleşmedi. Ancak bunun sebebi sadece bir takvim uyuşmazlığı değildi. Tarihçilerin aktardığına göre, 1925 yılında İznik'te büyük bir dini tören (ekümenik bir ayin veya konsil anması) yapılması için uluslararası bir talep gündeme geldi.

Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin hükümeti, bu talebi devletin "Tam Bağımsızlık" ilkesine aykırı bularak reddetti.

❓ Atatürk Neden İzin Vermedi?

Atatürk'ün ve genç Cumhuriyet'in bu konudaki tavrı katı ve netti. İzin verilmemesinin temelinde şu 3 kritik stratejik neden yatıyordu:

Egemenlik Kaygısı (Devlet İçinde Devlet): Atatürk, Fener Rum Patrikhanesi'nin veya başka bir dini kurumun, Türkiye sınırları içinde "Vatikan benzeri" özerk bir yapıya veya siyasi bir güce dönüşmesine şiddetle karşıydı. Papa'nın veya büyük dini heyetlerin İznik gibi tarihi merkezlerde toplanması, "Ekümeniklik" iddialarını güçlendirebilir ve Lozan'da çizilen sınırlara aykırı bir "dini otorite alanı" yaratabilirdi.

Dış Müdahale Tehlikesi: Osmanlı'nın son dönemlerinde "azınlık hakları" ve "dini koruma" bahanesiyle iç işlerine karışılmasından büyük dersler çıkarılmıştı. Atatürk, bu tür uluslararası dini organizasyonların, yabancı devletlerin Türkiye üzerinde siyasi baskı kurması için bir araç olarak kullanılmasını engellemek istedi.

Laiklik ve Ulusal Bütünlük: Yeni kurulan laik ulus devlette, dini otoritelerin siyasi gövde gösterisi yapmasına sıcak bakılmıyordu. İznik'te yapılacak uluslararası bir konsil, sadece dini bir ibadet değil, siyasi gövde gösterisi olarak algılanmıştı.

🔍 Günümüzle Farkı Ne?

Atatürk dönemindeki "izin vermeme" kararı, o günün şartlarında Türkiye'nin henüz yeni kazandığı egemenliğini koruma refleksiydi. O dönemde bu ziyaretler "siyasi bir müdahale aracı" olarak görülüyordu.


Bugün ise Papa 14. Leo'nun ziyareti, daha çok "dinler arası diyalog" ve "inanç turizmi" çerçevesinde değerlendiriliyor. Ancak tarihçiler, Atatürk'ün 100 yıl önce koyduğu "egemenlik" şerhinin, Türkiye'nin dini diplomasi politikasının temelini oluşturduğuna dikkat çekiyor.
