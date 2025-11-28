Atatürk Papa'ya İzin Vermedi mi?

Özellikle sosyal medyada ve tarih sohbetlerinde sıkça dile getirilen "Atatürk Papa'yı ülkeye sokmadı" iddiasının arkasındaki gerçekler, devlet egemenliği ve diplomatik stratejilere dayanıyor.

Atatürk döneminde, bugünkü gibi bir "Papa ziyareti" hiç gerçekleşmedi. Ancak bunun sebebi sadece bir takvim uyuşmazlığı değildi. Tarihçilerin aktardığına göre, 1925 yılında İznik'te büyük bir dini tören (ekümenik bir ayin veya konsil anması) yapılması için uluslararası bir talep gündeme geldi.

Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin hükümeti, bu talebi devletin "Tam Bağımsızlık" ilkesine aykırı bularak reddetti.

Atatürk'ün ve genç Cumhuriyet'in bu konudaki tavrı katı ve netti. İzin verilmemesinin temelinde şu 3 kritik stratejik neden yatıyordu:

Egemenlik Kaygısı (Devlet İçinde Devlet): Atatürk, Fener Rum Patrikhanesi'nin veya başka bir dini kurumun, Türkiye sınırları içinde "Vatikan benzeri" özerk bir yapıya veya siyasi bir güce dönüşmesine şiddetle karşıydı. Papa'nın veya büyük dini heyetlerin İznik gibi tarihi merkezlerde toplanması, "Ekümeniklik" iddialarını güçlendirebilir ve Lozan'da çizilen sınırlara aykırı bir "dini otorite alanı" yaratabilirdi.

Dış Müdahale Tehlikesi: Osmanlı'nın son dönemlerinde "azınlık hakları" ve "dini koruma" bahanesiyle iç işlerine karışılmasından büyük dersler çıkarılmıştı. Atatürk, bu tür uluslararası dini organizasyonların, yabancı devletlerin Türkiye üzerinde siyasi baskı kurması için bir araç olarak kullanılmasını engellemek istedi.

Laiklik ve Ulusal Bütünlük: Yeni kurulan laik ulus devlette, dini otoritelerin siyasi gövde gösterisi yapmasına sıcak bakılmıyordu. İznik'te yapılacak uluslararası bir konsil, sadece dini bir ibadet değil, siyasi gövde gösterisi olarak algılanmıştı.

Atatürk dönemindeki "izin vermeme" kararı, o günün şartlarında Türkiye'nin henüz yeni kazandığı egemenliğini koruma refleksiydi. O dönemde bu ziyaretler "siyasi bir müdahale aracı" olarak görülüyordu.

Bugün ise Papa 14. Leo'nun ziyareti, daha çok "dinler arası diyalog" ve "inanç turizmi" çerçevesinde değerlendiriliyor. Ancak tarihçiler, Atatürk'ün 100 yıl önce koyduğu "egemenlik" şerhinin, Türkiye'nin dini diplomasi politikasının temelini oluşturduğuna dikkat çekiyor.