Ataşehir Belediyespor Kulübü, kadın futboluna destek bekliyor

Ataşehir Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Olgun Çelik, Türkiye'de kadın futbolunun ekonomik anlamda desteklenmesi halinde daha iyi sporcuların yetişeceğine ve uluslararası alanda başarı elde edileceğine inandığını söyledi.



Olgun Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kadın futbolunun şu an istenen seviyede olmadığını belirterek "Ekonomik anlamda sadece Ataşehir Belediyespor değil, genel olarak kadın futbolunun sorunu var. Avrupa ve yurt dışındaki birçok ülkeye baktığımızda kadın futboluna yaratılan imkanlar, Türkiye'ye göre biraz daha üst noktada. O seviyeye ulaşılırsa eminim ki hem genç yaşlarda yetişen kızlarımız daha iyi bir sporcu olacaktır, hem de gelecekte belki yurt dışında da çok ciddi başarılara imza atacaklardır. O yüzden en azından Avrupa koşullarına yakın maddi imkanlar sağlayabilirsek Türkiye için daha olumlu olacaktır." ifadelerini kullandı.



Salgın nedeniyle yaşadıkları zorluklardan da bahseden Olgun Çelik, "Pandemi sürecinde tabii ki zorlanıyoruz. Bazı gelir imkanlarını bu süreçte kaybettik. Halı saha işletiliyordu ama halı sahalar uzun bir süre kapalı kaldı. Diğer sektörlerin zor durumda olması bağış durumunu da etkilemiş oldu. Bağış olmayınca da doğal olarak bazı zorluklar yaşadık. Yine de gerek Ataşehir Belediyespor Kulübü başkanımızın, gerek Ataşehir Belediyesi başkanımızın fedakarlıklarıyla süreci devam ettirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



- "Türkiye'de kadın futboluna ilgi düşük ama her geçen gün de artıyor"



Olgun Çelik, Türkiye'de kadın futboluna ilginin gün geçtikçe arttığını belirtti.



Pandemi öncesi Türkiye'de kadın futbolunun ivme yakaladığına işaret eden Olgun Çelik, "Türkiye'de kadın futboluna ilgi düşük ama her geçen gün de artıyor. Öncelikle bireylerin ve ailelerin spora ilgisini artıracak yöntemleri bulmamız gerek. Futbolu erkek hegemonyası halinden çıkarmalıyız. Kadınların da bu işi gayet iyi yapacağını hatta daha iyi yapacağını ifade eden sosyal projelerle ilgiyi artırmalıyız. Örnek olarak bizim şampiyon olmamız bu durumu etkiledi. İlçeyi, komşularını çok etkiledi. Bu başarılar biraz daha artarsa eminim ki ilgi, alaka, destek de artacaktır. Gerek belediyeler, gerek valilik aracılığıyla yerel veya genel anlamda sosyal projeleri ve imkanları artırmakta fayda var diye düşünüyorum." yorumunu yaptı.



- "Elimizden geleni yapacağız, başarılı olacağımızı düşünüyoruz"



Olgun Çelik, salgın sebebiyle kısaltılmış olarak Antalya'da düzenlenecek ve 17 Nisan'da başlayacak Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde başarılı olacaklarına inandığını ifade etti.



Birçok sektörde olduğu gibi spor camiasında da pandeminin etkilerini gördüklerini vurgulayan Olgun Çelik, "Sezonun kısa bir süreye indirgenmesi gerek futbolcularda gerek hazırlık aşamalarında bazı uyuşmazlıklara sebep olsa da Türkiye Futbol Federasyonunun vermiş olduğu karara hepimiz uymakla yükümlüyüz. Başarılı, iyi bir süreç olacağına inanıyorum. Bu durumu, kısa vadeli olsa bile en azından sürecin tamamlanması ve Avrupa'da da bir temsil imkanı sağlanması adına çok da olumsuz görmüyoruz. 4 grup oluştu. Gruplarda seribaşı takımlar var, bunlardan biri de biziz. İddiamızı sürdürüyoruz. Kaliteli ve önemli takımlar var. Rakiplerimiz de başarılı spor kulüpleri. Elimizden geleni yapacağız, başarılı olacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- Lig formatı



Turkcell Kadınlar Futbol Ligi, bu sezon salgın sebebiyle Antalya'da tek devreli eleme sistemine göre oynanacak.



İlk aşamada takımlar, dörderli gruplarda karşılaşacak. Grup müsabakalarında ilk 2 sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükselecek. Bu turdan itibaren eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım, gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.



Ataşehir Belediyespor ise 17 Nisan'da başlayacak ligde B Grubu'nda Hakkarigücü Spor, Adana İdmanyurduspor ve 1207 Antalyaspor ile mücadele edecek.