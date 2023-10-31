Atamanlı Panathinaikos tarihi derbiyi kazandı

Yunanistan'ın en büyük derbisinde Olympiakos ile Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u konuk etti.



Panathinaikos kafilesinin polis eşliğinde maça geldiği karşılaşmayı Ataman'ın takımı 66-54 kazanarak uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir galibiyete imza attı.



Karşılaşmada Olympiakos'tan Panathinaikos'a transfer olan Kostas Sloukas maçı 5 sayı 5 ribaund 5 asistle tamamlarken maçın en skoreri ise 20 sayıyla Dinos Mitoglou oldu.



Yeşil beyazlı ekip en son Kasım 2021'de deplasmanda mağlup ettiği rakibini 2 yıl aradan sonra devirmeyi başardı. Panathinaikos ayrıca ezeli rakibiyle oynadığı son 20 maçta 2. galibiyetini almış oldu.



Öte yandan Panathinaikos, 4 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde 4'te 4 yaparak zirvedeki yerini aldı.



