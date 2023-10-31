Atamanlı Panathinaikos tarihi derbiyi kazandı

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, deplasmanda Olympiakos'u 66-54 mağlup ederek 2 aradan sonra ezeli rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.

, Fotoğraf; Imago
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Atamanlı Panathinaikos tarihi derbiyi kazandı
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31 Ekim 2023 01:29
Son güncelleme 31 Ekim 2023 02:18
Yunanistan'ın en büyük derbisinde Olympiakos ile Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u konuk etti.

Panathinaikos kafilesinin polis eşliğinde maça geldiği karşılaşmayı Ataman'ın takımı 66-54 kazanarak uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmada Olympiakos'tan Panathinaikos'a transfer olan Kostas Sloukas maçı 5 sayı 5 ribaund 5 asistle tamamlarken maçın en skoreri ise 20 sayıyla Dinos Mitoglou oldu.

Yeşil beyazlı ekip en son Kasım 2021'de deplasmanda mağlup ettiği rakibini 2 yıl aradan sonra devirmeyi başardı. Panathinaikos ayrıca ezeli rakibiyle oynadığı son 20 maçta 2. galibiyetini almış oldu.

Öte yandan Panathinaikos, 4 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde 4'te 4 yaparak zirvedeki yerini aldı.

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