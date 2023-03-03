Ataman: 'Üçüncü çeyrek ve savunma anahtar oldu'

Ergin Ataman, Anadolu Efes'in Panathinaikos'u mağlup ettiği maçın ardından açıklama yaptı.



Ataman maç sonu açıklamasında sıralama açısından çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek "Garip bir maç oldu. İki ülkede yaşanan büyük felaketlerden sonra böyle bir maç oynamak kolay değil. Üç hafta önce ülkemizde yaşanan depremlerde yaklaşık 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Yunanistan'da da dün trajik bir kaza oldu. Euroleague bu maçın oynanmasına karar verdi. Bizim için sıralama açısından çok önemli bir maçtı. Maça çok iyi başlamadık ama özellikle ilk yarının sonlarında Larkin ve Clyburn'ün kendi skorlarını bulması önemliydi." açıklamasını yaptı.



Maçı kazandıran bölümün üçüncü çeyrek olduğunu söyleyen Ataman, "Üçüncü çeyrekte oynadığımız harika oyun ve savunmamız maçın anahtarı oldu. Topu iyi paylaştık ve maçı kontrol ettik. Herkes çok iyi mücadele etti, ribauntlarda ve asistlerde etkiliydik. Clyburn, bir şampiyon, bir yıldız gibi oynadı, tek oyun kurucumuz olarak görev yapan Larkin de 10 asist yaptı ve oyunu kontrol etti. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu..." sözlerini kullandı.





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