Ataman: 'Son 3 senedeki güzel şeyleri unutmak lazım'

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Alba Berlin galibiyinin ardından açıklamada bulundu.



Ataman iyi oynayarak kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ben bu akşam mutluyum. Herkes şunu anladı. Artık zamanı geldi. Mücadele etmenin, savaşmanın, kazanmanın zamanı geldi. Bazı hataları unutmamız lazım. Son 3 senedeki güzel şeyleri unutmak lazım. İyi mentalitedeydik. İyi oyunlar oynamadık önceki maçlarda. Bu akşam hücumda topu iyi paylaştık. Micic iyi oynadı. Kruno'yu unutmamak lazım. Larkin, Moerman, Beaubois iyi oynadı. İyi oynadık, önemli galibiyetti. ALBA karşımızda ama tehlikeli bir takım bu sezon. Evlerinde çok iyi oynayabiliyorlar. Bu sonuç bizim için önemli." açıklamasını yaptı."





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