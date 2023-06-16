Ataman: 'Şampiyonlukla veda etmek istiyorum'

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisi 2'nci maçında Pınar Karşıyaka'yı sahasında 85-68 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.



Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Zorlu seriyi İzmir'de bitirmek istediklerini aktaran Ataman, "Sonuçta bu bir final serisi ve Karşıyaka çok dirençli bir takım. Maça bugün yine çok iyi başladık. İlk periyotta Clyburn'ün sakatlığı oldu. Ciddi bir sakatlık olabileceğini düşünüyoruz. MR çektirmeye gitti. Bu sakatlık biraz oyun düzenimizi bozdu biraz da kargaşa haline geldi maç. Teknik bir maçtan ziyade mücadele maçına dönüştü ama oyuncularım çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Başta Larkin olmak üzere herkes savunmada olsun hücum da olsun çok iyi katkı verdi. Genç oyuncumuz Furkan Haltalı'dan çok ciddi katkı aldık. Seriyi 2-0'a taşımayı başardık. Bu hiçbir anlam ifade etmiyor çünkü şampiyon olmak için 3 maç kazanmak gerekiyor. Seri İzmir'e taşındı. Oradan galibiyet çıkartıp orada seriyi bitirmeye çalışacağız" diye konuştu.



"MÜTHİŞ MÜCADELE EDİYORUZ"



Final serisinde oynanan iki maçta çok iyi savunma yaptıklarını vurgulayan tecrübeli başantrenör, "Antrenörler açısından savunma denilince teknik ve taktik ikinci planda kalır. En önemli husus, istek ve mücadeledir. Şampiyon olmayı istiyoruz. Oyuncularım bunu istiyor. Ben istiyorum. Onun için de müthiş bir mücadele ortaya koyuyoruz" şeklinde konuştu.



"ÖNEMLİ OLAN KUPA"



Fenerbahçe Beko ile oynadıkları yarı final serisinde hakem kararlarının çok tartışılması üzerine gelen bir soruya ise Ataman şu şekilde cevap verdi:



"O konunun değerlendirmesini Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapıyor. Ben burada herhangi bir değerlendirme yapamayacağım. Ufuk hocanın atıldığı pozisyonu ben görmedim. İtirazdan dolayı atıldığını düşünüyorum. Keşke olmasaydı, keşke oyunda kalsaydı ama seri sert geçiyor. Bu tip, gerginlikler bu serilerde normal. Burada önemli olan kupaya uzanabilmek."



"KUPAYLA VEDA EDECEĞİM"



Anadolu Efes'e bir şampiyonlukla veda etmek istediğini ifade eden Ataman, "Herkesi çok seviyorum. İnşallah buradan ayrılmadan bir şampiyonluk daha alıp öyle veda etmek istiyorum. Allah nasip ederse bir kupa daha alıp hep beraber veda edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ