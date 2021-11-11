Ataman: ''Şampiyonlar asla geri adım atmaz"

Alba Berlin takımı ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman maç ile ilgili görüşlerini açıkladı.

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Ataman: ''Şampiyonlar asla geri adım atmaz'
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11 Kasım 2021 15:44
Turkish Airlines Euroleague dokuzuncu hafta maçında 11 Kasım 2021, Perşembe günü Almanya'nın Alba Berlin takımı ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıkladı.

İşte Ergin Ataman'ın sözleri:

"Alba Berlin, atletik ve hızlı uzunları, çok iyi şutör forvetleri ve oyun kurucu Maodo Lo ve Tamir Blatt ile tempolu ve çok katlı oyun sistemi olan bir takım. Kazanmak için mutlaka savunma ribauntlarını alıp, az top kaybı ile kontrollü hücum yapmamız gerekiyor. Bu maçta bu sezon ilk kez tam kadro sahaya çıkmayı hedefliyoruz. Şampiyonlar asla geri adım atmaz..."

 


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