Ataman: "Panathinaikos karşısında savunmada inanılmaz iyiydik"

Anadolu Efes'in Panathinaikos'u devirdiği maçın ardından koç Ergin Ataman karşılaşmayı değerlendirdi.

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Ataman: 'Panathinaikos karşısında savunmada inanılmaz iyiydik'
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14 Kasım 2020 00:15
Anadolu Efes'in Panathinaikos'u deplasmanda mağlup ettiği maçın ardından Ergin Ataman maç sonu yorumunu yaptı.

Ataman değerlendirmesinde özellikle Micic ve Doğuş Balbay'ın performanslarının altını çizerek, "Bu akşam savunmada inanılmaz bir efor sarf ettik, Doğuş inanılmaz oynadı. Micic çok ekstra işler yaptı, Larkin'in de olmadığı maçta fark yarattı. Takım halinde doğru işler yapınca bu zaferi elde ettik" sözlerini kullandı.

Öte yandan Anadolu Efes Oaka'daki son galibiyetini 8 Mart 2006'da almıştı.



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