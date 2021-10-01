Ataman: "Madrid'e turistik geziye gelmiş gibiydik"

Ergin Ataman, Anadolu Efes'in Real Madrid'e deplasmanda mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ataman: 'Madrid'e turistik geziye gelmiş gibiydik'
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01 Ekim 2021 02:56
 


Anadolu Efes baş antrenörü Ergin Ataman, Real Madrid'e 82-69 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ataman deplasmanda gösterdikleri performasa özeleştiride bulunurken Euroleague'e kötü bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamaları şöyle:

"Maçı ilk çeyrekte kaybettiğimizi düşünüyorum. Performansımız korkunçtu. Uzun zamandır takımımın bu kadar kötü bir ilk çeyrek performansı olduğunu hatırlamıyorum. İlk çeyreği 6 top kaybı, 0 asist ile tamamladık. Maçı 47-23 ribaunt farkıyla bitirdik. Sanki Madrid'e turistik gezi için gelmiş gibiydik. Real Madrid ise bizi yenmek için hazırdı. Maçla ilgili yorumum bu. İlk çeyrekte 32 sayı verirseniz rakibe, oradan maçı çevirmek çok zor. Real Madrid'i tebrik ediyorum. Bizim için kötü bir başlangıç oldu."


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