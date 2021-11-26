Ataman: "Larkin yıldız gibi oynadı, kazandık"

Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ataman: 'Larkin yıldız gibi oynadı, kazandık'
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26 Kasım 2021 01:12
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko karşısında son çeyreğe kadar iyi oynamadıklarını söyledi.

Özellikle üç çeyrekte çok top kaybettiklerini belirten Ataman, "Setleri yapamadık. İkinci yarıda Larkin'in hazır olduğunu gördük. Bir yıldız gibi oynadı ve salondan galibiyetle ayrıldık." dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, Micic ile ilgili soruya, "Aslında Micic top kayıpları nedeniyle beni çok kızdırdı. Larkin'i boş bırakmak için Micic'i oyunda tuttuk. Micic biraz da savunmanın konsantrasyonunu üzerine çeksin diye oyunda kaldı." yanıtını verdi.


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